Alaska Airlines meldet Märzzahlen

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat März 2016 stiegen bei den Airlines von Alaska Airlines aus Seattle 2,892 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.

Alaska Airlines konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 9,2 Prozent auf 3,165 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 9,2 Prozent auf 3,673 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf solide 86,2 Prozent.