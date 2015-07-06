Alaska Airlines meldet Junizahlen

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Juni 2015 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 2,805 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 7,5 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 6,9 Prozent auf 2,921 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 7,2 Prozent auf 3,371 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 86,7 Prozent verschlechtert. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Alaska Airlines und ihre regionalen Dienste 15,340 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 9,6 Prozent mehr als in der selben Vorjahresperiode.

Die Tochter Horizon Air transportierte im Juni 698 Tausend Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 7,6 Prozent.