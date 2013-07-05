Alaska Airlines meldet Junizahlen

Im Juni 2013 konnte Alaska Airlines erneut kräftig zulegen, 1,793 Millionen Fluggäste stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 7,2 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 8,1 Prozent auf 2,364 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 7,2 Prozent auf 2,704 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf 87,4 Prozent verschlechtert. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Alaska Airlines 9,608 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 6,4 Prozent mehr als in der selben Vorjahresperiode. Die Tochter Horizon Air transportierte im Juni 614 Tausend Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 5,3 Prozent.