Alaska Airlines meldet Januarzahlen

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat Januar 2018 stiegen bei Alaska Airlines 2,595 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,9 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Januar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjanuar um 2,4 Prozent auf 3,642 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 5,1 Prozent auf 4,768 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 76,4 Prozent.

Die Tochter Horizon Air transportierte 745 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,6 Prozent.

Mit Alaska Airlines, Horizon Air und Virgin America flogen im Berichtsmonat Januar insgesamt 3,340 Millionen Passagiere, das waren 3,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In den Verkehrszahlen von Alaska Airlines sind ab Januar 2018 jetzt auch die Zahlen von Virgin America enthalten.