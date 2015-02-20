Alaska Airlines meldet Januarzahlen

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im Berichtsmonat Januar 2015 stiegen bei Alaska Airlines 2,358 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 9,2 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Januar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjanuar um 7,9 Prozent auf 2,496 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 10,4 Prozent auf 3,100 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent. Unter der Alaska Air Group fliegt auch die Tochter Horizon Air, zudem repräsentieren die Zahlen auch den Verkehr von Partner Airlines wie SkyWest und PenAir.

Mit Alaska Airlines und Horizon Air flogen im Jahr 2014 insgesamt 29,278 Millionen Passagiere, das waren 6,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.