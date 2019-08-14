Alaska Airlines melden Julizahlen

Alaska Airlines Boeing 737 Biggest Salmon (Foto: Alaska Airlines)

Mit Alaska Airlines flogen im Juli 2019 insgesamt 4,420 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 1,5 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuli um 2,8 Prozent auf 4,420 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 2,8 Prozent auf 5,383 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf hohe 88,0 Prozent weiter verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnten die Fluggesellschaft der Alaska Airlines Group 26,863 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 0,2 Prozent weniger als in derselben Vorjahresperiode.

In den Alaska Air Group Zahlen sind die Passagiere von Alaska Airlines, Virgin America und Horizon Air enthalten.