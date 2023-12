Alaska Airlines möchte Hawaiian kaufen

Alaska Airlines Boeing 737 MAX (Foto: Alaska Air Group)

Die Alaska Air Group beabsichtigt, Hawaiian Airlines für 1,9 Milliarden US-Dollar in bar zu kaufen.

Alaska gab den Deal am Sonntag bekannt und sagte, die beiden Fluggesellschaften würden sich in Bezug auf Streckenstruktur und Kultur ergänzen. Hawaiian bietet die meisten Flüge in die Lower 48 an, die meisten sind jedoch auf Flughäfen entlang der Westküste beschränkt. Der einzige Flug an die ostküste führt nach JFK. Alaska hingegen verbindet Städte an der Westküste und Alaska und auch mit den meisten großen Flughäfen in den USA. Der Unterschied zwischen den beiden Fluggesellschaften liegt in der Flottenpolitik. Alaska betreibt ausschließlich Flugzeuge aus der Boeing 737 Familie und setzt bei seiner regionalen Tochtergesellschaft Horizon Embraer E175 ein. Hawaiian nutzt auf seinen Langstreckenflügen ausschließlich Airbus A321neo und A330 und auf Flügen zwischen den Inseln Boeing 717. Zudem hat Hawaiian 12 Boeing 787-9 bestellt.

Hawaiian Airbus A330 (Foto: Hawaiian)

Der Kauf muss noch von den Bundesregulierungsbehörden genehmigt werden, und laut der Seattle Times werden sich die beiden Airlines um die Unterstützung der Belegschaft bemühen. In Alaska droht in dieser Ferienzeit ein Flugbegleiterstreik. „Unsere erste Priorität besteht darin, festzustellen, ob dieser Zusammenschluss die Bedingungen für Flugbegleiter verbessern wird“, sagte die Gewerkschaft Association of Flight Attendants. „Davon wird unsere Unterstützung des Zusammenschlusses abhängen.“ Alaska sagte, es werde „gewerkschaftlich vertretene Arbeitsplätze in Hawaii erhalten und ausbauen, einschließlich der Erhaltung von Piloten-, Flugbegleiter- und Wartungsstützpunkten in Honolulu“. Die Air Line Pilots Association vertritt die 3.000 Piloten Alaskas, äußerte sich jedoch nicht sofort zu dem geplanten Deal.