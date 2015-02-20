Alaska Airlines kauft weitere Boeing 737-900ER

Alaska Airlines Boeing 737-900ER (Foto: Alaska Airlines)

Alaska Airlines hat am Mittwoch die Bestellung von sechs weiteren Boeing 737-900ER der neusten Generation bekannt gegeben.

Die sechs Boeing 737-900ER Verkehrsflugzeuge kosten nach den aktuellen Listenpreisen 594 Millionen US Dollar. Die Fluggesellschaft aus Alaska kann die ersten vier Maschinen aus diesem Auftrag bereits im nächsten Jahr entgegennehmen, die zwei restlichen Boeing 737-900ER aus dieser Bestellung sollen dann im übernächsten Jahr an Alaska Airlines ausgeliefert werden.