Alaska Airlines kürzt Flüge und Stellen

Alaska Airlines hat kürzlich entschieden, rund 10% ihrer Flüge zu streichen. Dies könnte die Entlassung von 164 Piloten bedeuten.

Noch hat die Airline nicht entschieden, welche und wie viele Flüge sie kürzen will. Der Abbau von 165 Stellen seien das Worst-Case-Szenario, so Alaska Airlines. Der Vertrag zwischen den Piloten und der Airline erlaubt es nicht, erstere einfach zu entlassen. Sie werden beurlaubt und erhalten die Chance, zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Firma zurückzukehren. Die Gewerkschaft versucht nun, mit Alaska Airlines einen Plan zu entwickeln, um die Anzahl Beurlaubungen möglichst klein zu halten. Alaska hat im August weniger Passagiere transportiert als im selben Monat des Jahres 2007. Die RPM fielen von 1,81 Mia auf 1,79 Mia, während die Auslastung auf 82,5% sank. Die Airline beförderte 1,62 Millionen Passagiere, im letzten Jahr waren es 1,75 Mio.