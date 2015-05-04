Alaska Airlines fliegt Rekordgewinn ein

Alaska Airlines Boeing 737-900ER (Foto: Alaska Airlines)

Alaska Airlines konnte im ersten Quartal 2015 einen Rekordgewinn von 149 Millionen US Dollar einfliegen, das entspricht einer Steigerung von 58,5 Prozent.

Der Umsatz hat sich um vier Prozent auf 1,269 Milliarden US Dollar verbessert, während sich die Kostenseite um fünf Prozent auf 1,031 Milliarden US Dollar verbilligte. Den Betriebsgewinn gibt Alaska Airlines fürs erste Quartal 2015 mit 238 Millionen US Dollar an, das entspricht einem Plus von 69 Prozent.

Mit Alaska Airlines und ihrer Tochter Horizon Air flogen in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahrs 7,316 Millionen Passagiere, das waren zehn Prozent mehr als im ersten Quartal des Vorjahres.