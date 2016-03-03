Alaska Airlines fliegt Gewinn ein

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Der Low Cost Carrier aus Seattle kann für das Geschäftsjahr 2015 neben einem Umsatzanstieg einen hohen Gewinn bekannt geben.

Der Umsatz ist verglichen mit dem Vorjahr um vier Prozent auf 5,598 Milliarden US Dollar angestiegen. Die Kostenseite verbilligte sich um zwei Prozent auf 4,300 Milliarden US Dollar. Den Betriebsgewinn gibt Alaska Airlines für das Geschäftsjahr 2015 mit 1,298 Milliarden US Dollar an, das waren 35 Prozent mehr als im Geschäftsjahr 2014. Den Nettogewinn konnte Alaska um 40 Prozent auf 848 Millionen US Dollar steigern. Das gute Resultat kann auf die gestiegene Nachfrage und die gute Auslastung der Flugzeuge zurückgeführt werden. Auch die tiefen Treibstoffkosten haben ihren Teil dazu beigetragen.

Im vierten Quartal 2015 erwirtschaftete Alaska Airlines bei einem Umsatz von 1,377 Milliarden US Dollar einen operativen Gewinn von 255 Millionen US Dollar. Die Betriebsmarge lag bei 18,5 Prozent.

Mit Alaska Airlines, Horizon Air und ihren Partnern flogen im Berichtsjahr 2015 insgesamt 31,883 Millionen Passagiere, das waren 8,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Sommer mit Alaska Airlines