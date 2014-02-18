Alaska Airlines Group meldet Verkehrsanstieg

Im Berichtsmonat Januar stiegen bei Alaska Airlines 2,159 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,2 Prozent.

Alaska Airlines konnte im Januar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjanuar um 3,4 Prozent auf 2,313 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 3,9 Prozent auf 2,807 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 82,4 Prozent. Unter der Alaska Air Group fliegt auch die Tochter Horizon Air, zudem repräsentieren die Zahlen auch der Verkehr von Partner Airlines wie SkyWest und PenAir. Mit Alaska Airlines und Horizon Air flogen im Berichtsjahr 2013 insgesamt 27,414 Millionen Passagiere, das waren 5,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.