Alaska Air mit leichtem Quartalsverlust

Die Airline aus Seattle muss im zweiten Quartal 2008 einen Verlust von 14,1 Millionen US Dollar hinnehmen.

In der gleichen Vorjahresperiode im letzten Jahr resultierte noch ein Gewinn von 47,2 Millionen Dollar. Der Verlust im zweiten Quartal wurde hauptsächlich durch einen Sonderabschreiber verursacht. Die Treibstoffkosten sind momentan noch zu einem guten Preis abgesichert und führten zu keinen grösseren Überraschungen. Alaska Air zog seine älteren MD-80 Flugzeuge bereits aus dem Verkehr und wechselte auf eine Einheitsflotte von Boeing 737 Maschinen. Die Tochter Horizon Air stösst ihre CRJ-700 und Q200 ab um Kosten einzusparen. Damit den hohen Treibstoffpreisen entgegengewirkt werden kann, wird das Management um fünf Prozent abgebaut und Kapazitäten gekürzt.