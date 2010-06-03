Alaska Air meldet Mai Zahlen

Alaska Air Group, Inc. habt die eigene Bilanz und die ihrer Tochtergesellschaft Horizon Air für den Monat Mai veröffentlicht.

Die Airline erfuhr einen Anstieg des Verkehrs um 10,7 Prozent auf 1,656 Milliarden RPM, während die Kapazität um 4,5 Prozent auf 2,035 Milliarden ASMs erweitert wurde. Daraus resultierte eine um 4,6 Prozentpunkte höheren Auslastung von 81,4 Prozent. Alaska Airlines flog im Mai zu 91,5 Prozent pünktlich und verbesserte sich damit gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 5,8 Prozentpunkte. Die Tochtergesellschaft Horizon Air verbuchte eine leichte Zunahme im Verkehr um 0,4 Prozent auf 200 Millionen RPMs, während sie die Kapazität um 1,5 Prozent auf 273 Millionen ASM verkleinerte. Die Auslastung stieg um 1,4 Prozentpunkte auf 73,1 Prozent. 92,1 Prozent ihrer Flüge waren On-Time.