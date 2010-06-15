Alaska Air erhält neuen CFO

Alaska Air Group hat gestern einige Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt gegeben, unter anderem ernennt sie einen neuen Finanzchef.

Ihre Tochtergesellschaft Horizon Air erhält ausserdem einen neuen Präsidenten. Jeff Pinneo, der dieses Amt seit acht Jahren innehält, verlässt die Airline. Sein Nachfolger wird Glenn Johnson, der ehemalige CFO der Alaska Air. Diese wiederum erhält einen neuen Finanzchef, Brandon Pedersen, früher im Controlling für Alaska Air tätig. Johnson ist seit über 28 Jahren bei Alaska Air und Pedersen kam 2003 zur Airline.