Aktionstag am Flughafen Düsseldorf

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf lädt zum Aktionstag am 9. November 2025 ein, der Tag steht unter dem Motto: „Winter is landing".

Die vierte Jahreszeit kann kommen: Am Sonntag, 9. November 2025, verwandelt sich das Terminal von 10 bis 16 Uhr in eine winterliche Erlebniswelt für die ganze Familie. Unter dem Motto „Winter is landing" erwartet die Besucherinnen und Besucher ein bunter Mix aus Mitmachaktionen, Showprogramm und Gewinnspielen bei freiem Eintritt.

Ob Schneefan oder Abenteuerlustige – beim Aktionstag ist für alle etwas dabei. Zu den Highlights zählen ein abenteuerlicher Ski- und Bob-Simulator sowie ein spaßiges Rentier-Rodeo. Klassiker wie Hüpfburg, Kinderschminken, Bauecke und eine Stempelkarte für Kinder sorgen für leuchtende Augen bei den kleinen Gästen.

Auf der Bühne sorgen Maskottchen-Auftritte und Kinderperformances für Stimmung, während die Fotobox bleibende Erinnerungen schafft. Wem das Glück hold ist, kann bei Aktionen wie „Gewinne Deinen Einkauf", Glücksrad oder Wirbelbox tolle Preise und Gutscheine abstauben.

Der Reisemarkt ist geöffnet und lädt zum Stöbern und Träumen ein – vielleicht ist ja schon der nächste Winterurlaub dabei. Für Shopping- und Genussmomente zwischendurch lohnt sich ein Abstecher in die vielfältige Gastronomie- und Ladenwelt des Airports. Besonders attraktiv: das Shop & Dine-Parkspecial. Wer mindestens 20 Euro in Shops oder Restaurants ausgibt, kann bis zu drei Stunden für nur fünf Euro im Terminal-Parkhaus P3 parken. Einfach Kassenbons in der Parkservicezentrale auf der Abflugebene vorzeigen und Rabatt sichern.

Der Flughafen Düsseldorf freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die gemeinsam den Winter willkommen heißen wollen. Spaß, Action und ganz viel Familienfreude sind garantiert.

Weitere Informationen sind unter dus.com/aktionstag zu finden.