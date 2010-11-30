Aktionäre segnen British-Iberia Fusion ab

Die Aktionäre der beiden Fluggesellschaften British Airways und Iberia haben dem geplanten Zusammenschluss zugestimmt.

British Airways und Iberia wollen sich über die gemeinsame Gesellschaft International Airline Group (IAG) zusammenschliessen. Die beiden Airlines werden weiterhin unter dem eigenen Brand fliegen und ähnlich wie Air France KLM unter einem gemeinsamen Dach organisiert sein. Durch diesen Zusammenschluss würden die beiden grossen Fluggesellschaften zu einer der grössten Airlines mutieren, British Airways gilt bereits heute als grösster Netzwerk-Carrier. Durch diese Fusion wollen British und Iberia ihre Wettbewerbsfähigkeit im Markt verbessern und durch Grösse Marktanteile dazu gewinnen.