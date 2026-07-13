Ajet least fünf Airbus A321neo von BOC Aviation

Airbus A321neo mit PW1100G-JM Getriebefan von Pratt & Whitney (Foto: Airbus)

BOC Aviation, die Flugzeug Leasing-Tochter der Bank of China mit Sitz in Singapur, hat fünf Airbus A321neo aus dem eigenen Auftragsbestand an die türkische Ajet verleast.

Die Airbus A321neo werden von Pratt-&-Whitney-GTF-Triebwerken angetrieben und sollen 2028 ausgeliefert werden. Mit den neuen Jets von BOC Aviation will Ajet ihre Flotte modernisieren und das Streckennetz in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten weiter ausbauen. Für BOC Aviation ist die Vereinbarung zugleich eine Ausweitung der langjährigen Zusammenarbeit mit der Turkish-Airlines-Gruppe, zu der Ajet gehört.