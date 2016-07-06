Airport Weeze erwartet große Reisewelle

Terminal Airport Weeze (Foto: Airport Weeze)

In Nordrhein-Westfalen stehen die Sommerferien vor der Tür – und der Airport Weeze erwartet für das kommende Wochenende den ersten Urlauber-Ansturm.

Insgesamt rechnet der Flughafen in den sechs NRW-Ferienwochen mit rund 306.000 Passagieren. Allein für das erste Ferienwochenende, 9. und 10. Juli, geht der Airport Weeze von rund 13.000 Fluggästen aus. Denn nicht nur in Nordrhein-Westfalen beginnen in wenigen Tagen die Schulferien, sondern auch in einigen Regionen der Niederlande.

Von Weeze aus werden derzeit 42 Ziele angeflogen – darunter die beliebtesten Warmwasser-Urlaubsregionen in Südeuropa oder Nordafrika. Neu im Sommerflugplan von Ryanair sind die Mittelmeerinseln Malta und Rhodos, die bereits in der Vorsaison sehr gefragt waren. Auch das neue Sommer – Ziel Comiso im sonnigen Süden Siziliens hat sich in Weeze vom Start weg zu einem Renner entwickelt.

„Alle Strecken sind ausgezeichnet gebucht und wir freuen uns auf die deutschen und niederländischen Gäste, die sich auch in diesem Sommer für einen günstigen Urlaubsflug ab Weeze entschieden haben“, so Ludger van Bebber, Geschäftsführer des niederrheinischen Airports. Kurzentschlossene, die der aktuellen Wetterlage in Deutschland entkommen möchten, haben auch Last Minute noch die Chance, der Sonne entgegen zu fliegen: Alltours-X, LMX Touristik oder JT Touristik beispielsweise bieten praktische Pauschalreise-Pakete ab Weeze an.

Damit alle Reisenden wie gewohnt entspannt in den Urlaub starten können, empfiehlt der Flughafen auch in der Feriensaison ausreichend Zeit für Anreise, Check-in und Sicherheitskontrollen einzuplanen.

Der Airport rät: Spätestens zwei Stunden vor dem geplanten Abflug sollten sich die Passagiere am Airport einfinden.

Wer am zweiten Sommerferienwochenende in den Urlaub startet, sollte sicherheitshalber einen Zeit-Puffer einplanen. Auf dem Eventgelände des Airports Weeze findet vom 15. bis 16. Juli 2016 das Parookaville-Festival statt, zu dem 50.000 Besuchern erwartet werden.

Flughafen Weeze