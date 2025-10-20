Airport Sunday am Flughafen Stuttgart

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Sonntag, 9. November 2025 findet von 10 bis 17 Uhr der Airport Sunday im öffentlichen Bereich der Terminals statt.

Auf Besucher und Ausflügler warten besondere Highlights wie Mitmachaktionen und Gewinnspiele, Aktionen für Kinder, Shoppingangebote sowie besondere Angebote der Gastronomie.

Im Besucherzentrum SkyLand im Terminal 3 gibt es nachmittags Gelegenheit, sich in Sachen Urlaub schlau zu machen: Um 13 Uhr gibt es Inspiration und Reisenews von Costas Kreuzfahrten, um 15 Uhr gibt es Expertentipps zu Reisen und Hotels von TUI Deutschland. Beide Vorträge sind kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Kinder können sich im SkyLand ein cooles Glitzertattoo machen lassen, und eine Etage höher gibt es in der Wolke 7 auf der Besucherterrasse ein Winter Special mit Glühwein, Waffeln und Bratwurst. Von der Besucherterrasse aus hat man einen prima Blick auf das Geschehen auf dem Vorfeld, wo die Flugzeuge abgefertigt werden.