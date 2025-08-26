Airport Rundfahrt am Flughafen Frankfurt

Lufthansa Airbus A320 am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

Fraport lädt zusammen mit Lufthansa an einigen Daten zu einer kostenlosen Flughafenrundfahrt ein, diese Airport-Touren sollen einen Einblick in den Klima- und Umweltschutz gewähren.

Jetzt gratis anmelden und den Flughafen Frankfurt bei den Wochen der Nachhaltigkeit von einer besonderen Seite kennenlernen: Flughafenbetreiber Fraport und Kooperationspartnerin Lufthansa laden im September fünfmal zu Rundfahrten ein, die sich im Schwerpunkt dem Themenkomplex Nachhaltigkeit widmen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer entdecken unterwegs zahlreiche Projekte. Ein Expertenteam der Fraport AG informiert auf den jeweils zweistündigen Touren über modernes Abfallmanagement, fortschreitende Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien und Pflege der biodivers wertvollen Grünflächen an Deutschlands größtem Luftverkehrsdrehkreuz. Die Airline ergänzt das Programm mit Informationen rund um Hebel und Maßnahmen für nachhaltigeres Fliegen, von Flottenmodernisierung über Angebote und Services für Fluggäste bis zum Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Die Buchung der Touren ist unter www.FRA-Tours.com möglich und notwendige Voraussetzung für eine Teilnahme. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 14 Jahre. Jede Rundfahrt bietet 45 Plätze. Folgende Termine stehen zur Auswahl:

Montag, 22. September von 10 bis 12 Uhr

Dienstag, 23. September von 14 bis 16 Uhr

Donnerstag, 25. September von 10 bis 12 Uhr

Mittwoch, 1. Oktober von 14 bis 16 Uhr

Donnerstag, 2.Oktober von 10 bis 12 Uhr

Im Rahmen der Wochen der Nachhaltigkeit finden Gäste im Fraport Besucherzentrum eine thematische Sonderausstellung der Lufthansa Group zu Nachhaltigkeitsthemen. Am Gate B43 erwartet abfliegende Passagiere eine interaktive Erlebniszone zum Themenschwerpunkt.

Fraport AG