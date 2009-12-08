Airlink überschiesst Pistenende

Ein Embraer 135 der südafrikanischen Fluggesellschaft Air Link ist gestern auf dem George Airport über das Pistenende hinaus gerast.

Bei dem Unglück, das sich gestern, dem 7. Dezember 2009, um die Mittagszeit ereignete, gab es glücklicherweise nur drei Personen die leichte Verletzungen von sich trugen, die restlichen 30 Personen kamen mit dem Schrecken davon. Das Verkehrsflugzeug vom Typ Embraer 135 kam von Cape Town her und verunglückte währende der Landung auf einer nassen Piste. Die Maschine konnte nicht abgebremst werden, schlitterte über das Pistenende hinaus und kam kurz vor einer Nationalstrasse zum Stopp. Hier kam es zum guten Glück zu keiner Kollision mit Fahrzeugen auf der Strasse. Airlink bedauert den Zwischenfall auf Flug SA8625 und wird die Nationale Flugunfallbehörde so gut wie möglich unterstützen. Aufgrund dieses Zwischenfalles hat sich Airlink entschieden, ihre Sicherheitsstandards von einer unabhängigen Untersuchungsbehörde unter die Lupe nehmen zu lassen.