Airlines streichen weltweit 6 Prozent Kapazität

Cyprus Airways (Archiv: Robert Kühni)

In diesem Quartal werden die Fluggesellschaft weltweit 6 Prozent weniger Flüge anbieten. Gemäss einer Analyse der Flugdatenunternehmung OAG werden die meisten Kürzungen in den USA zu erwarten sein.

Mit dem Aussetzen von Flügen konnten die Fluggesellschaften bisher die von den hohen Treibstoffpreisen und der sinkenden Nachfrage verursachten Verluste wettmachen. „Mit den wirtschaftlichen Problemen, die nun auf Europa und Asien übergreifen, könnte sich das ändern,“ sagte OAG COO Steve Casley.

Die europäischen Fluggesellschaften werden die Kapazität um 5 Prozent kürzen, viel mehr als die von OAG noch im August erwarteten 2,7 Prozent. Auf transatlantischen Strecken werden 2,9 Prozent Kapazität gekürzt, auf pazifischen Strecken 3,1 Prozent.

Dass die von OAG vorausgesagten Senkung der weltweiten Sitzkapazität von 7 Prozent mit 5 Prozent unterboten wird, ist auf die Entlastung des asiatischen Marktes zurückzuführen. US Fluggesellschaften werden ihre Sitzkapazität um 9 Prozent und die Anzahl der Inlandflüge um 11 Prozent kürzen, sagte OAG.