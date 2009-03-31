Airlines reduzieren CO2 Ausstoss

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Durch die weltweite Kürzung der Kapazitäten bei den Airlines werden die Carbon Emissionen in diesem Jahr um acht Prozent gesenkt.

Die Verkleinerung der Flotten der Airlines wird für rund sechs Prozent der prognostizierten CO2 Reduktionen verantwortlich sein. Weitere 1,8 Prozent können durch effizientere Energienutzung der Airlines reduziert werden. Continental, Japan, Air New Zealand und Virgin haben bereits positive Test mit Biotreibstoff absolviert. Bis 2010 oder 2011 ein entsprechendes Zertifikat zu erlangen, sollte realistisch sein. Auch die Flughäfen arbeiten daran, ihre Effizienz zu verbessern, in dem sie Landestrecken und Taxiwege neu organisieren, die Flugpläne optimieren und Verkehrsstaus auf dem Flugplatz reduzieren.