Airlines im Mittleren Osten erfolgreich

Die Airlines aus dem Mittleren Osten haben das erste Quartal des Jahres mit einem Gewinn abgeschlossen, während andere Regionen mit der Krise zu kämpfen haben.

Die Airlines erzielten zwischen Januar und März insgesamt einen Gewinn von US$ 291 Millionen. Dies ist zwar ein grosser Einbruch gegenüber dem Vorjahresresultat von US$ 1,69 Milliarden, verglichen mit den Verlusten, die ausserhalb des Mittleren Osten geschrieben werden, jedoch ein Glanzresultat. Nur Südamerika konnte den rundum sinkenden Einnahmen ebenfalls trotzen und als einzige Region ihre Umsatzzahlen sogar verbessern. Am stärksten gingen die Einkünfte in Europa zurück, dort registrierten die Airlines Verluste von insgesamt US$ 2,08 Milliarden. Die USA meldete im ersten Quartal einen Rückgang des Ertrags um US$ 574 Millionen.