Airline-Vielfalt in Dortmund wächst

Airbus A320neo SKY express (Foto: SKY Express)

SKY Express fliegt ab Ende Mai vom Dortmund Airport neu nach Heraklion, mit SKY Express bekommt der Flughafen eine neue Fluggesellschaft.

Gute Nachrichten für alle Griechenland-Fans: Ab dem 23. Mai 2021 fliegt SKY Express immer dienstags und sonntags von Dortmund nach Heraklion. Es ist die erste Strecke, die die griechische Airline ab dem Dortmund Airport bedient. Die Flüge sind bereits jetzt buchbar.

„Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass die neu eingeführten Strecken auf die griechischen Inseln von Anfang an sehr beliebt waren. Deshalb freut es uns besonders, dass wir das Angebot nach Kreta in diesem Jahr mit Sky Express erweitern können“, so Guido Miletic, Leiter Airport Services und Marketing.

Kreta ist die größte griechische Insel und besticht vor allem durch ihre Vielfalt: Sowohl Kulturbegeisterte, als auch Strand-Touristen und Aktivurlauber zieht es jedes Jahr auf die Insel, die zu einer der beliebtesten Urlaubsinseln im Mittelmeer gehört.