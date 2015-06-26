Airbus zieht positive Messebilanz

Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Airbus konnte während der Paris Air Show einige Grossaufträge an Land ziehen und ist mit dem Ergebnis zufrieden.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus konnte an der Paris Air Show Festaufträge und Kaufabsichtserklärungen für 421 Verkehrsflugzeuge entgegennehmen. Nach den aktuellen Listenpreisen haben die Aufträge einen Gesamtwert von 57 Milliarden US Dollar. Festaufträge gingen für 124 Maschinen mit einem Marktwert von 16,3 Milliarden US Dollar ein. Kaufabsichtserklärungen wurden für insgesamt 297 Flugzeuge unterzeichnet, die zusammen insgesamt 40,7 Milliarden US Dollar kosten.

Bei den Grossraumflugzeugen gingen Festaufträge oder Kaufabsichtserklärungen für 31 A350-900, 20 A330-300 Regional und vier A330-300 ein. Die 55 Flugzeuge kosten nach den aktuellen Listenpreisen 15,6 Milliarden US Dollar.

Bei den Standardrumpfflugzeugen gingen 103 Festaufträge und 263 Kaufabsichten ein, die 366 Maschinen kosten insgesamt 41,4 Milliarden US Dollar.