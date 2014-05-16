Airbus zeigt A350 an der ILA

Airbus wird den Airbus A350 MSN 4 Prototyp kurz an der Internationalen Luftfahrt Ausstellung (ILA) In Berlin zeigen.

Der Airbus A350 Prototyp MSN 4 wird an der ILA nur einen ganz kurzen Auftritt haben, denn die Maschine ist immer noch im straff geplanten Flugtestprogramm eingespannt. Die Maschine wird am 19. Mai 2014 nachmittags auf der ILA eintreffen und am nächsten Abend auch wieder zurück nach Toulouse fliegen. Prototyp MSN 4 trägt auf dem Rumpf bereits das Logo des Erstkunden Qatar Airways. Die ILA findet in diesem Jahr vom 20. Bis zum 25. Mai statt.