Airbus wird in diesem Jahr 13 A380 ausliefern

Unter Absprache mit Singapore Airlines wird Airbus die Auslieferung des vierzehnten A380, der für dieses Jahr geplant war, vom Dezember in den Januar verschieben.

Das Produktionsziel lag bei dem Superjumbo in diesem Jahr bei 14 Maschinen, nun werden es 13 werden. Dies gab Airbus SAS am Dienstag bekannt. Im 2010 will der europäische Flugzeugbauer wie geplant zwanzig A380 bauen und ausliefern. Bei den ersten 25 Flugzeugen musste Airbus noch viele Arbeiten in Handarbeit direkt an der Maschine vollbringen. In der jetzigen Produktionsphase, die als Wave 2 bezeichnet wird, konnten mehr Arbeitsabläufe automatisiert werden, dies führt zu einem rascheren Durchlauf, der einen höheren Produktionsausstoss zulässt. Der letzte A380 wurde bereits unter Wave 2 produziert, unter diesem neuen Produktionsablauf wird es Airbus möglich sein, die Produktion auf zwei Maschinen im Monat zu erhöhen.