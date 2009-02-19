Airbus will Produktion verlangsamen

Airbus liess heute verlauten, dass sie bei den Kurzstreckenjets die Produktionsrate nach unten anpassen werde.

Airbus liess heute verlauten, dass sie bei den Kurzstreckenjets die Produktionsrate nach unten anpassen werde.

Als Reaktion auf die stark abnehmende Nachfrage in der Luftfahrt kürzen viele Airlines ihre Passagier Kapazität. Das bewegt Airbus dazu, ihre Produktion zu verlangsamen. Bei der A320 Serie wird der monatliche Ausstoss von 36 auf 34 Maschinen gekürzt. Vor einem Jahr erwog Airbus die Produktion ihrer Kurzstreckenjets auf über 40 Einheiten zu erhöhen. Bei den Langstreckenjets vom Typ A330 und A340 werden weiterhin 8,5 Einheiten pro Monat fabriziert und bei den A380 wird der Produktionsplan beibehalten. Im Januar 2009 gingen bei Airbus vier neue Bestellungen ein und 12 Flugzeuge wurden abbestellt.

Link: Airbus

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Video Trent 900 an Airbus A380