Airbus will A320 Produktion beschleunigen

Airbus hat diese Woche angekündigt, sie werde Ende 2010 oder anfangs 2011 möglicherweise die Produktion der A320 Familie auf 40 Stück pro Monat erhöhen.

Damit zeigt sich die Flugzeugherstellerin zuversichtlich, dass sich die ökonomische Situation langsam wieder beruhigt. Im Februar hatte Airbus noch bekannt gemacht, dass sie die Produktion der A320 Flieger im kommenden Oktober von 36 auf 34 senken wolle, während eines Briefings mit Journalisten in Hamburg klang es dann jedoch nicht mehr so pessimistisch. „Best Case“ Prognosen sagen für dieses Jahr einen Rückgang der RPKs um zwei Prozent voraus, sowie vier Prozent Wachstum im nächsten Jahr und sechs Prozent für 2011. Das „Worst Case“ Szenario rechnet mit vier Prozent weniger RPKs, stagnierenden Resultaten für 2010 und ebenfalls sechs Prozent Wachstum für das Jahr 2011. Airbus ist sicher, dass die A320 gefragt ist und es auch weiterhin für mindestens ein Jahrzehnt bleiben wird.