Airbus will 530 Verkehrsflugzeuge ausliefern

Im laufenden Jahr beabsichtigt der europäische Flugzeugproduzent zwischen 520 und 530 Verkehrsflugzeuge auszuliefern.

Im 2010 lieferte Airbus 510 Maschinen aus und überflügelte damit Boeing bei weitem, der amerikanische Flugzeugbauer brachte es lediglich auf 462 ausgelieferte Verkehrsflugzeuge. Nettobestellungen gingen bei Airbus im 2010 574 ein, Boeing hatte mit 530 bestellten Maschinen auch hier das Nachsehen. Im 2011 beabsichtigt Airbus zwischen 520 und 530 Verkehrsflugzeuge und mehr als 20 Militärtransporter oder Tanker ausliefern zu können, dies gab die Geschäftsleitung Ende Januar in Toulouse bekannt. Der Bestellungsüberhang bei Airbus liegt bei rund 3800 Maschinen, was einer Produktionsauslastung von etwa 6 Jahren entspricht.