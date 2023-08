Airbus wählt BE Aerospace

Für den neuen A350 XWB wählt Airbus Industries B/E Aerospace als Hauptlieferant für die Kücheneinrichtungen.

Der Auftrag entspricht einem marktwert von mehr als Einer Milliarde US Dollar. Airbus Industries wählt das Galley System von B/E Aerospace, weil es modular nach Kundenwunsch in den A350 XWB integriert werden kann. Die modernen Kücheneinrichtungen von B/E Aerospace entsprechen den höchsten Standards und werden ab 2013 in den A350 eingebaut.