Airbus von Hermes Airlines rast über Piste hinaus

Ein Airbus A321 der griechischen Charterfluggesellschaft Hermes Airlines ist am Freitag, dem 29. März 2013, auf dem französischen Flughafen Lyon über das Pistenende hinaus gerast.

Das Verkehrsflugzeug vom Typ Airbus A321-100 mit der Registrierung SX-BHS kam vom marokkanischen Agadir her und verunglückte während der Landung auf der Piste 36R auf dem internationalen Flughafen von Lyon Satolas. Das Verkehrsflugzeug mit 174 Passagieren und sieben Besatzungsmitgliedern an Bord raste über das Pistenende hinaus und kam erst rund dreihundert Meter nach dem Pistenende im Gras zum Stillstand. Alle Insassen kamen mit dem Schrecken davon, der Flughafen musste für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich am späten Abend um 20 Uhr 50, zum Unfallzeitpunkt herrschte in Lyon leichter Regen und der Wind kam aus südöstlicher Richtung, was bei der Landung zu einer leichten Rückenwindkomponente führte. METAR: LFLL 292030Z 13005KT 2000 R18R/1100VP2000D MIFG SCT002 BKN060 08/07 Q1003 NOSIGLFLL 292000Z 13006KT 090V180 2000 BR FEW002 SCT009 BKN066 08/08 Q1004 NOSIGLFLL 291930Z VRB03KT 1100 R36L/1700D R18R/2000N R36R/1800D R18L/P2000 -RA BR BKN001 BKN066 08/08 Q1004 NOSIGLFLL 291900Z VRB01KT 0800 R36L/P2000 R18R/1800U R36R/P2000 R18L/0800VP2000D -RA FG SCT002 BKN018 BKN066 08/07 Q1004 NOSIG