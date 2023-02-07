Airbus und Qatar Airways einigen sich

Qatar Airways Airbus A350-1000 (Foto: Airbus)

Airbus und Qatar Airways freuen sich über die gütliche und einvernehmliche Beilegung ihres Rechtsstreits über die Beschädigung der A350 Oberfläche und das Flugverbot für die Airbus A350 Flugzeuge bei Qatar Airways.

Ein Reparaturprojekt ist bereits angelaufen, und beide Parteien freuen sich darauf, die Airbus A350 Flugzeuge wieder sicher in die Luft zu bringen. Die Einzelheiten des Vergleichs sind vertraulich, und die Parteien werden nun ihre Rechtsansprüche einstellen. Die Vergleichsvereinbarung ist kein Eingeständnis der Haftung für eine der Parteien. Die Einigung wird es Qatar Airways und Airbus ermöglichen, weiterhin als Partner zusammenzuarbeiten.