Airbus und Boeing wollen beide umweltfreundlicher werden

Die beiden Flugzeughersteller Airbus und Boeing wollen künftig umweltfreundlicher werden und die Entwicklung von Biotreibstoff fördern.

Airbus hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 den Energieverbrauch um 30% zu reduzieren, sowie den Abfall und die Carbon Dioxid Emissionen um jeweils 50% zu senken. Beide Hersteller sind sich einig, dass Biobenzin eine grosse Zukunft hat, wobei sie unterschiedliche Ansichten darüber haben, wann der Zeitpunkt dafür gekommen sein wird. Während Airbus auf acht bis zehn Jahre tendiert, glaubt man bei Boeing, bereits vor 2013 erste Biofuel-Mischungen einsetzen zu können. Boeing wird zusammen mit Continental und GE Aviation in der ersten Hälfte des Jahres 2009 eine Demonstration eines Biotreibstoff – Fluges leiten.