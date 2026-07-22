Airbus testet neue Tragfläche für A320 Nachfolger

Airbus Wing of Tomorrow Programm (Foto: Airbus)

Airbus hat an der Farnborough International Airshow angekündigt, ein Flugtestprogramm mit einem neuen Tragflächendesign zu starten.

Die Tragfläche soll Teil eines künftiges Standardrumpf-Flugzeugs sein – sprich einem Nachfolger für die A320-Familie. Im Mittelpunkt des Programms „Wing of Tomorrow“ steht die Entwicklung längerer, leichterer und schlankerer Tragflächen für aerodynamische Effizienz und minimalen Treibstoffverbrauch.

In den kommenden drei Jahren wird Airbus Flügelverlängerungen in Originalgrösse entwickeln, bauen und im Flug erproben. Die Verlängerungen werden an einem Airbus A321neo installiert und sollen in einem Flugtestprogramm Aufschluss darüber geben, wie sich unterschiedliche Tragflächengeometrien unter realen Flugbedingungen verhalten.

Die jeweils mehrere Meter langen Flügelverlängerungen bilden einen Klappflügel in vollständig ausgeklappter Position nach. Sie werden mit umfangreicher Messtechnik ausgestattet, um das Verhalten der Struktur im Flug zu erfassen und die Auswirkungen der grösseren Spannweite auf das Flugverhalten zu untersuchen. Die Flügelverlängerungen werden im „Wing Technology Development Centre“ von Airbus in Grossbritannien montiert und anschliessend in Toulouse flugerprobt. Airbus hat bereits drei 17 Meter lange Flügeldemonstratoren für Bodentests gebaut, um die Vorteile grösserer Spannweiten und neue Fertigungs- und Montagetechnologien zu untersuchen.

Nicht zu verwechseln ist das Airbus „Wing of Tomorrow“-Programm mit dem „eXtra Performance WING“ Demonstrator von Airbus. Dieses Programm fokussiert auf einen Flügel, der seine Form für maximale aerodynamische Effizienz während des Fluges verändern kann. In Cazaux schreitet der Zusammenbau eines unbemannten Demonstrators voran, der gegen Ende 2026 vom Boden aus gesteuert zum Erstflug abheben soll.

SkyNews / Airbus