Airbus steigert Umsatz und Gewinn

Airbus A350-1000 Erstflug in Toulouse (Foto: Airbus)

Airbus hat sich gut von der Corona Krise erholt und hat auf einen soliden Wachstumskurs zurückgefunden, dies zeigen die Umsatz- und Gewinnzahlen vom dritten Quartal.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus kann für das dritte Quartal 2022 solide Betriebszahlen präsentieren. In den Monaten Juli bis September stieg der Umsatz verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, der Gewinn auf Stufe Adjusted EBIT konnte verglichen mit dem dritten Quartal 2021 um 26 Prozent auf 836 Millionen Euro gesteigert werden.

In den ersten neun Monaten des laufenden Berichtjahres erwirtschaftetet Airbus einen Umsatz von 38,119 Milliarden Euro, das entspricht gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einem Plus von acht Prozent. Der Gewinn erreichte 3,481 Milliarden Euro, das waren drei Prozent mehr als im dritten Quartal 2021.