Airbus schliesst Etihad Deal ab
09.12.2008 PSEN
Airbus hat den im November angekündigten Kaufvertrag über 51 Flugzeuge im Wert von über US$ 10 Milliarden mit Etihad Airways definitiv abgeschlossen.Zur gleichen Zeit waren 33 weitere Bestellungen eingegangen, insgesamt stiegen die Anträge für das Jahr 2008 auf 878 Flugzeuge, so Airbus. Angestrebt sind 850 effektive Verkäufe, bislang wurden 122 Bestellungen zurückgezogen und 765 verkauft. Die Einkaufsliste der Etihad beinhaltet sechs A380 Superjumbos, 25 A350, sowie 20 A320. Angekündigt war die riesige Bestellung bereits im Juli, es blieb jedoch monatelang unsicher, ob der Deal tatsächlich abgeschlossen werden würde. Letzte Woche kam dann der definitive Bescheid. Haben Sie die neueste Newssendung schon gesehen?