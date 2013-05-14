Airbus präsentiert ersten fertig lackierten A350

Airbus hat am Montag den ersten vollständig lackierten Airbus A350 vorgestellt, dabei handelt es sich um einen A350-900 mit der Baunummer MSN1, der noch in diesem Sommer zum Jungfernflug starten soll.

Mit diesem Meilenstein nähert sich der A350 in raschen Schritten dem Erstflug, Airbus wird mit dem Flugzeug jetzt in die letzten Bodentestphasen steigen. Falls hier keine gröberen Probleme auftreten, kann man in den nächsten zwei Monaten mit dem Erstflug rechnen. Angetrieben wird der A350-900 durch das Trent XWB von Rolls Royce, das bereits im Februar 2013 die Zulassung erhalten hat. Für die A350 Familie konnte Airbus bereits 616 Bestellungen entgegennehmen.