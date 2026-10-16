Airbus präsentiert Septemberzahlen

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im September 2026 insgesamt 72 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat September kamen 17 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im September 2026 insgesamt 59 Verkehrsflugzeuge aus der Airbus A320neo Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf einen Airbus A319neo, 21 Airbus A320neo und 37 Airbus A321neo. Von dem kleineren Bruder aus der A220 Familie gingen acht Airbus A220-300 an die Kunden. Bei den Langstreckenjets konnte Airbus fünf Maschinen ausliefern, diese unterteilen sich auf zwei Airbus A330-900 und drei Airbus A350-900. Alle 72 ausgelieferten Flugzeuge unterteilten sich im September auf 37 Kunden.

Bestellungen im September 2026

Im September gingen bei Airbus insgesamt 17 Bestellungen ein. Air Cairo bestellte im Berichtsmonat 15 Airbus A320neo. Flyone Armenia platzierte einen Auftrag über zwei Airbus A321neo.