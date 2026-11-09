Airbus präsentiert Oktoberzahlen

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im Oktober 2026 insgesamt 74 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat Oktober kamen 202 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im Oktober 2026 insgesamt 55 Verkehrsflugzeuge aus der Airbus A320neo Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf einen Airbus A319neo, 15 Airbus A320neo und 39 Airbus A321neo. Von dem kleineren Bruder aus der A220 Familie gingen neun Airbus A220-300 an die Kunden. Bei den Langstreckenjets konnte Airbus zehn Maschinen ausliefern, diese unterteilen sich auf vier Airbus A330-900, drei Airbus A350-900 und zwei Airbus A350-1000. Alle 74 ausgelieferten Flugzeuge unterteilten sich im Oktober auf 45 Kunden.

Bestellungen im Oktober 2026

Im Oktober gingen bei Airbus insgesamt 202 Bestellungen ein. Im Oktober kamen 65 Airbus A320neo, 98 Airbus A321neo, 35 Airbus A330-900 und vier A350-900 dazu.