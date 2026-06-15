Airbus präsentiert Maizahlen

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im Mai 2026 insgesamt 81 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat Mai kamen 379 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im Mai 2026 insgesamt 62 Verkehrsflugzeuge aus der Airbus A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf einen Airbus A319neo, 20 Airbus A320neo und 41 Airbus A321neo. Von dem kleineren Bruder aus der A220 Familie gingen elf Airbus A220-300 an die Kunden. Bei den Langstreckenjets konnte Airbus acht Maschinen ausliefern, diese unterteilen sich auf vier Airbus A330-900, drei Airbus A350-900 und ein Airbus A350-1000.

Bestellungen im Mai 2026

AirAsia hat im Mai eine Rekordbestellung über 150 Airbus A220-300 platziert, Azorra hat sechs Maschinen dieses Typs in Auftrag gegeben. Für den Airbus A320neo gingen insgesamt 43 Bestellungen ein, beim Airbus A321neo waren es im Mai 164 Aufträge. Bei den Langstreckenjets hat Cathay zwei A350F bestellt, Air China Cargo hat vier Airbus A350F Frachter in Auftrag gegeben. Lufthansa hat im Mai 2026 insgesamt zehn Airbus A350-900 bestellt.