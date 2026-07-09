Airbus präsentiert Junizahlen

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im Juni 2026 insgesamt 89 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat Juni kamen 71 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im Juni 2026 insgesamt 73 Verkehrsflugzeuge aus der Airbus A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf 34 Airbus A320neo und 39 Airbus A321neo. Von dem kleineren Bruder aus der A220 Familie gingen neun Airbus A220-300 an die Kunden. Bei den Langstreckenjets konnte Airbus sieben Maschinen ausliefern, diese unterteilen sich auf sechs Airbus A330-900 und einen Airbus A350-1000.

Bestellungen im Juni 2026

Für den Airbus A320neo gingen insgesamt 21 Bestellungen ein, beim Airbus A321neo waren es im Juni 30 Aufträge. Bei den Langstreckenjets gingen 20 Bestellungen ein. Diese unterteilen sich auf einen Airbus A330-200 und 19 Airbus A330-900 auf.