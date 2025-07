Airbus präsentiert Junizahlen

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im Juni 2025 insgesamt 63 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat Juni kamen 203 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im Juni 2025 insgesamt 43 Verkehrsflugzeuge aus der Airbus A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf zwanzig Airbus A320neo und dreiundzwanzig Airbus A321neo. Bei der Airbus A220 Familie konnte Airbus im Juni insgesamt zwölf Airbus A220-300 an seine Kunden übergeben.

Bei den Langstreckenjets ging ein Airbus A330-900 über CIT-Leasing an Malaysia Airlines, ein Airbus A330-900 an Kuwait Airways. Bei dem Airbus A350 Programm wurden fünf Airbus A350-900 ausgeliefert. Ein Airbus A330-200 ging an Airbus Defence für die Umrüstung zum MRTT für die kanadischen Luftstreitkräfte. Die Auslieferungen im Juni gingen an 35 unterschiedliche Kunden.

Bestellungen im Juni 2025

Airbus profitierte im Juni von einem regen Bestellungseingang an der Paris Air Show, im Juni wurden insgesamt 203 neue Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben.