Airbus präsentiert Julizahlen

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im Juli 2026 insgesamt 67 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat Juli kamen 204 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im Juli 2026 insgesamt 55Verkehrsflugzeuge aus der Airbus A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf 18 Airbus A320neo und 37 Airbus A321neo. Von dem kleineren Bruder aus der A220 Familie gingen sechs Airbus A220-300 an die Kunden. Bei den Langstreckenjets konnte Airbus sechs Maschinen ausliefern, diese unterteilen sich auf vier Airbus A330-900 und zwei Airbus A350-1000.

Bestellungen im Juli 2026

Die neuen 204 Aufträge im Juli wurden mehrheitlich während der diesjährigen Farnborough Air Show bekanntgegeben. Für den Airbus A320neo gingen insgesamt 63 Bestellungen ein, beim Airbus A321neo waren es im Juli 104 Aufträge. Für den Airbus A220-300 konnte Airbus im Juli eine Bestellung entgegennehmen. Bei den Langstreckenjets gingen 36 Bestellungen ein. Diese unterteilen sich auf 30 Airbus A330-900 und sechs Airbus A350-1000 auf.