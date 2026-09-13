Airbus präsentiert Augustzahlen

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im August 2026 insgesamt 57 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat August kamen 67 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im August 2026 insgesamt 43 Verkehrsflugzeuge aus der Airbus A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf einen Airbus A319neo, 16 Airbus A320neo und 26 Airbus A321neo. Von dem kleineren Bruder aus der A220 Familie gingen zehn Airbus A220-300 an die Kunden. Bei den Langstreckenjets konnte Airbus vier Maschinen ausliefern, diese unterteilen sich auf einen Airbus A330-900 und drei Airbus A350-1000.

Bestellungen im August 2026

Im August gingen bei Airbus insgesamt 67 Bestellungen ein. Shenzhen Airlines bestellte im Berichtsmonat 40 Airbus A321neo. Air China platzierte einen Auftrag über 15 Airbus A350-900. Ein nicht weiter spezifizierter Kunde kaufte acht Airbus A350 Vollfrachter. Bei dem Airbus A220-300 gingen vier Aufträge ein, der Kunde wurde ebenfalls nicht namentlich genannt.