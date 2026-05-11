Airbus präsentiert Aprilzahlen

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im April 2026 insgesamt 67 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat April kamen 28 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im April 2026 insgesamt 55 Verkehrsflugzeuge aus der Airbus A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf einen Airbus A319neo, 22 Airbus A320neo und 32 Airbus A321neo. Von dem kleineren Bruder aus der A220 Familie gingen 5 Airbus A220-300 an die Kunden. Bei den Langstreckenjets ging ein Airbus A330-200 an die Royal Saudi Air Force. Ein Airbus A330-900 ging über CIT-Leasing an Starlux Airlines, ein Airbus A330-900 wurde an ITA Airways übergeben. Bei dem Airbus A350 Programm wurden drei Airbus A350-900 und ein Airbus A350-1000 ausgeliefert. Die Auslieferungen im April gingen an 39 unterschiedliche Kunden.

Bestellungen im April 2026

Scoot hat im April vier Airbus A320neo und einen Airbus A321neo bestellt. Am 1. April wurde eine Bestellung für sechs Airbus A321 auf einen ungenannten Kunden ins Auftragsbuch eingetragen. Am 6. April ist ein Auftrag auf einen ungenannten Kunden über 15 Airbus A350-900 ins Buch notiert worden und am 30. April kam ein Auftrag für zwei Airbus A220-300 dazu.