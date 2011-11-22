Airbus präsentiert A320 mit Sharklets

Airbus hat Testflugzeug MSN1 strukturell verstärkt und mit Sharklets ausgerüstet. Das Testflugzeug wird in den nächsten Wochen mit der Flugerprobung beginnen.

Die Sharklets kann man für die A320 Familie als Option haben und bei der A320neo Familie gehören sie zum Standard. Nach Angaben von Airbus kann ein A320 mit Sharklets auf langen Sektoren von 3.000 Nautischen Meilen (5.560 km) bis zu 3,5 Prozent Treibstoff einsparen. Die neuen Sharklets führen auch zu besseren Startleistungen, welche auf einer limitierenden Piste ein erhöhtes Startgewicht von bis zu drei Tonnen zulässt.