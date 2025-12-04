Airbus passt Auslieferungsziel an

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus hat das Auslieferungsziel für Verkehrsflugzeuge 2025 angepasst, die Finanzprognose bleibt unverändert.

Aufgrund der jüngsten Qualitätsprobleme eines Zulieferers bei Rumpfsegmenten, die sich auf die Auslieferungen der Airbus A320 Familie auswirken, aktualisiert Airbus SE (Börsenkürzel: AIR) seine Prognose für die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen im Jahr 2025. Das Unternehmen peilt nun rund 790 Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen im Jahr 2025 an.

Airbus bestätigt seine Finanzprognose, die im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres 2025 abgegeben wurde. Das Unternehmen strebt weiterhin ein bereinigtes EBIT von rund 7,0 Milliarden Euro und einen freien Cashflow vor Kundenfinanzierung von rund 4,5 Milliarden Euro an.